Американская компания Hyperloop One протестировала базовые элементы нового сверхскоростного поезда в условиях технического вакуума. Об этом ТАСС рассказал президент технологического отдела компании Джош Гайгел.

Отмечается, что испытания прошли 12 мая, однако о них стало известно только сейчас. В безвоздушный трубопровод была помещена мобильная платформа около 7 м в длину, которую разогнали до скорости более 112 км/ч. Данная платформа должна стать ходовой частью сверхскоростного поезда Hyperloop, на которую можно установить контейнер для перевозки грузов или пассажирский вагон. Основная часть испытаний продлилась около 5 секунд. Разработчики планируют в будущем увеличить скорость разгона платформы до 400 км/ч.

Гайгел добавил, что ранее специалисты Hyperloop One тестировали отдельные элементы системы, «а теперь мы объединили их все и провели первую фазу нашей программы испытаний». На данный момент компания приступила ко второй фазе.

Идея поезда Hyperloop была разработана Илоном Маском в 2012 году. Согласно проекту американского инвестора капсулы с пассажирами или грузами будут передвигаться в трубах над землей со скоростью до 1220 км/ч, не касаясь стен трубы благодаря эффекту воздушной подушки.