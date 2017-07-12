Президент США Дональд Трамп полагает, что российскому лидеру Владимиру Путину было бы проще проводить политику с его соперницей по президентской гонке, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, чем с ним. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBN News.

«Я — человек, для которого много значат военные. К примеру, если бы Хиллари победила, наши военные силы были бы уничтожены, наша энергетика стоила бы нам гораздо дороже. Именно поэтому я не нравлюсь Путину», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Президент также отметил, что он с первых дней своего правления стремится укреплять военные силы, снижать цены на энергоносители и работает над созданием «огромной энергетической отрасли».

При этом ранее американский лидер признал, что ему удалось поладить со своим российским коллегой. Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге, их беседа продолжалась более двух часов.