США выделили Украине $25 млн на сферу безопасности, сообщило посольство Соединенных Штатов в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

«В июле США выделили $25 млн помощи Украине в сфере безопасности, включая рации Harris для защищенной связи», — говорится в сообщении.

У липні США виділили 25 млн $ допомоги Україні в сфері безпеки, включаючи рації #Harris для захищеного зв’язку @US_EUCOM #PartnerStrong

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 июля 2017 г.

В мае сенат США принял проект федерального бюджета, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине. В 2017 году американские власти планируют выделить Киеву более $410 млн, в том числе и на военные расходы.

На военную подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения для Украины Пентагон потратит $150 млн.

Россия не раз высказывалась против поставок вооружения Украине и предупреждала США, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе.