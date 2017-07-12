Микроавтобус и грузовик столкнулись в Подмосковье вечером в среду, 12 июля. По данным областного главка полиции, фура и микроавтобус не разъехались на трассе 108. Столкновение произошло в районе 13-го км.

В ДТП пострадали девять человек, уточняет «Интерфакс», пострадавшие госпитализированы в состоянии разной тяжести. В настоящий момент движение транспорта в месте ДТП затруднено. По факту аварии проводится расследование, виновник и обстоятельства выясняются.