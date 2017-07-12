Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало первые снимки гигантского атмосферного вихря, образующего Большое красное пятно на Юпитере.

Фотографии были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno, которая летела до самой крупной планеты Солнечной системы пять лет. Над гигантским атмосферным вихрем, которому насчитывается более 350 лет, аппарат пролетел 10 июля.

Ученые начали публиковать необработанные снимки уникального явления и призвали пользователей помочь в их обработке. «Мы призываем вас скачивать снимки, самостоятельно их обрабатывать и присылать нам», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Первые снимки Юпитера станция передала в июле прошлого года. Зонд был запущен 5 августа 2011 года и уже пролетел 2,8 млрд км, установив рекорд дальности полета в космическом пространстве при работе на солнечных батареях.