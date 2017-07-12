Конгрессмен-демократ Брэд Шерман совместно с конгрессменом Элом Грином внесли на обсуждение вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

Причиной для этого, по его мнению, стало создание препятствий правосудию в расследовании мнимого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне и подал статьи об импичменте Дональда Трампа», — говорится в заявлении Шермана, размещенном на сайте конгрессмена.