Конгрессмен-демократ Брэд Шерман совместно с конгрессменом Элом Грином внесли на обсуждение вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

Причиной для этого, по его мнению, стало создание препятствий правосудию в расследовании мнимого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне и подал статьи об импичменте Дональда Трампа», — говорится в заявлении Шермана, размещенном на сайте конгрессмена.

I have introduced H.Res. 438 Articles of #Impeachment of Donald J. Trump for Obstruction of Justice. Statement here: https://t.co/0gKr8ZFg3c pic.twitter.com/yUTDAnPFuJ