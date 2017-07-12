Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета The Independent.

Его признали собственником трехуровневой квартиры в курортном городе Гуаружа штата Сан-Паулу, которая была передана политику строительной компанией OAS за его помощь в получении контрактов государственной нефтегазовой компанией Petrobras. Обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($1,1 млн) были предъявлены экс-президенту в сентябре 2016 года.

Кроме того, в отношении Луиса Инасиу Лулы да Силвы было возбуждены еще четыре дела по обвинению в причастности к коррупционным схемам.

Это первый в истории Бразилии приговор к тюремному заключению за коррупцию, вынесенный в отношении бывшего главы государства.