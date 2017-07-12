Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС) признало необоснованными жалобы перевозчиков к администрации столицы региона по конкурсам на новые маршруты. Мэрия пояснила свою позицию по требованию подключения ГЛОНАСС, наличию низкого пола в транспорте и дверей шириной более 1 м.

Также стало известно, почему маршруты № 75, 34, 81, 44, 13, 88 (первый лот) и № 49, 29, 86 (второй лот) объединены в один лот. В частности, это связано с убыточностью некоторых из них, передает НИА «Нижний Новгород». Перевозчики спросили, каким образом предприниматели, которые сейчас обслуживают только один маршрут, могут принять участие в конкурсе в условиях отсутствия необходимого числа подвижного состава. Администрация рекомендовала объединиться в простые товарищества.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Нижнем Новгороде изменится сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять из них планируется отменить. Как сообщили в горадминистрации, после переговоров с перевозчиками и анализа мнений горожан специалисты сократили количество упраздняемых маршрутов с 31 до 26. По итогам проведения открытых конкурсов и ввода новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов и 49 муниципальных. При этом без изменений останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.