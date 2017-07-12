Торговые ограничения с Белоруссии сняли власти Канады, решение вступает в силу в среду, 12 июля, после публикации в газете Canada Gazette.

Канада ввела санкции в 2006 году, тогда сообщалось, что власти страны опасаются по поводу несоблюдения прав человека Минском.

В газете отмечается, что «Белоруссия добилась прогресса в ключевых вопросах, связанных с правами человека»

«Канада также признает конструктивную роль, которую сыграла Белоруссия в содействии переговорам о режиме прекращения огня и достижении мирного соглашения на Украине в сентябре 2014 и феврале 2015 года», — говорится в официальной газете.