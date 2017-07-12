Суд вынес приговор экс-руководителю отделения ЛДПР Тамбовской области и его подельнику. Сергей Пастушок и Николай Назаренков признаны виновными в рейдерском захвате сельхозпредприятия.

Преступление было совершено в 2013–2015 годах. Организованная группа претендовала на агрофирму ООО «Шуваево», в собственности которой находились 6 тыс. га земли и 60 единиц техники, передает ИА «Абирег».

Предприятие было признано банкротом. Мошенники дважды прокрутили по счетам его деньги и впоследствии ими же расплатились за него. В итоге имущество агрофирмы стоимостью не менее 137 млн рублей было передано в распоряжение подконтрольной компании политика ООО «Агат». Пастушок получил 4,5 года лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, Назаренков — четыре года колонии.