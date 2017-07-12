Три человека стали жертвами конфликта со стрельбой в южном американском штате Алабама. Как передает телеканал CBS, нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Инцидент произошел в окрестностях города Бирмингем. 53-летний Кеннет Левер открыл стрельбу в ходе бытового конфликта, в результате были убиты женщина и двое мужчин.

Злоумышленник скрылся в лесу, сейчас полиция ведет розыск преступника. Не исключается, что нападавший мог покинуть город на автомобиле. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.