Сирийских граждан, пытавшихся попасть в Норвегию с территории Мурманской области, задержали сотрудники УФСБ России. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Мурманской области и Республике Карелия.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, задержаны два гражданина Сирии, они не были зарегистрированы на территории РФ.

Нарушителей закона обнаружили за полосой инженерно-технических сооружений на границе, на режимной пограничной территории. Задержать сирийцев помогла оперативная информация о планирующемся переходе.