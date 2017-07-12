Более 390 заявок на получение статуса резидента свободного порта Владивосток на сумму 374 млрд рублей поступило в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, заявил глава департамента территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток Андрей Федотовский. Об этом сообщил «Росконгресс».

«На сегодняшний день к нам поступило 396 заявок на получение статуса резидента свободного порта Владивосток на общую сумму 374 млрд рублей. Из них 309 заявок были подтверждены, 28 проектов сейчас находятся на стадии рассмотрения», — рассказал он в ходе экспертного круглого стола, посвященного результатам двухлетней работы свободного порта Владивосток.

Данное мероприятие было организовано 11 июля в рамках подготовки к III Восточному экономическому форуму.

За два года работы резидентам свободного порта удалось реализовать 10 проектов, сумма вложений в них составила более 10 млрд рублей, отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. Благодаря этим проектам в регионе было создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Закон о создании свободного порта Владивосток был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 13 июля 2015 года. На этой территории действует особый правовой режим.