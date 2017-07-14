Регионы отдаляются от Москвы во времени
Сегодня исполняется сто лет с момента, когда Россия впервые перешла на летнее время. В ночь на 14 июля (1-е — по старому стилю) 1917 года стрелки часов были переведены на час вперед. Переход на зимнее и летнее время продолжался до 1924 года, и к нему вернулись лишь в 1981-м. А 16 июня 1930-го стрелки часов были передвинуты на час вперед, и страна стала жить по так называемому декретному времени, которое на час опережает естественное. В 2011 году от перевода стрелок отказались, оставив «декретный час» и летнее время. А с 2014-го страна живет по времени, которое раньше считалось зимним. Но врачи считают, что ситуация пока далека от идеальной. Сегодня во многих регионах страны время по-прежнему не соответствует природному — поясному.
Последствия перехода в 2011 году на летнее время стали сказываться в зимний период: школьники и служащие вставали существенно раньше восхода солнца, медики отмечали массовые жалобы на недомогания, связанные с нарушениями режима сна. С 2014 года страна живет по времени, которое раньше считалось зимним, и вопрос практически перестал обсуждаться на государственном уровне. Однако сомнологи — врачи, лечащие расстройства сна, — считают, что ситуация по-прежнему тревожная.
При электрическом свете этого не происходит, потому что человеческий глаз реагирует на определенную длину волны солнечного света и посылает в определенную область мозга сигнал о том, что наступил день. Искусственное освещение такой реакции не вызывает.
— В осенний и зимний периоды нам и так не хватает солнца, — отметил Владимир Ковальзон. — А делая подъем более ранним, мы лишаем себя его еще больше. Получается, что человек встал, поехал на работу и только потом наблюдает восход. В городе он может рассвет и не увидеть, но биологические часы это чувствуют. Человек испытывает недомогание и связывает это с недосыпанием или усталостью. Но это сезонная депрессия — хорошо изученный феномен, распространенный в северных странах и связанный с нехваткой солнца.
По его словам, и российские, и европейские хронобиологи доказали, что удлинение сезона, когда мы встаем затемно, приводит к целому ряду нарушений в организме. Самое серьезное — эндокринно зависимые формы рака. Когда Россия с 2011 по 2014 год жила по летнему времени, то те, кто встает в семь утра, просыпались затемно почти четыре месяца в году. Многие жаловались на ухудшение самочувствия, а школьники спали на первых уроках.
Врач-кардиолог сомнологической лаборатории НМХЦ имени Пирогова Анна Кулагина рассказала «Известиям», что у многих людей при переходе на зимнее и летнее время наблюдались постсомнические расстройства, похожие на расстройства у людей, часто меняющих часовые пояса.
По данным Росстата, заболеваемость онкологией в России растет все последние годы. В 2010 году было зарегистрировано 1,54 млн случаев заболеваний, в 2011-м, когда было введено постоянное летнее время, – 1,58 млн, в 2012-м — 1,65 млн, в 2013-м — 1,63. В 2014-м, когда перешли на зимнее время, в стране было выявлено 1,69 млн случаев заболеваний раком, в 2015-м этот показатель снизился до 1,67 млн.
Сенатор Сергей Калашников, автор закона 2014 года о переходе на постоянное зимнее время, заявил «Известиям», что большинство регионов сейчас живут по времени, относительно соответствующему естественному суточному циклу. Но 10 субъектов по собственной инициативе в прошлом году передвинули часы на час вперед. Это Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Астраханская, Магаданская, Новосибирская, Саратовская, Сахалинская, Томская и Ульяновская области. К ним могут присоединиться Волгоградская область и Чувашия, где этот вопрос сейчас обсуждается местными властями и общественностью.
Впрочем, москвичи тоже живут с отличием от поясного времени примерно в полчаса — город находится на границе двух часовых зон. Законодатели отнесли столицу к восточному поясу. Сергей Калашников объясняет это тем, что Москва традиционно относилась к этой зоне. В то же время Владимир Ковальзон считает, что если бы столицу отнесли к зоне, которая находится на западе, это благотворно сказалось бы на здоровье ее жителей.
Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко полагает, что достигнуть полного консенсуса по времени невозможно — недовольные будут всегда. По его словам, возвращаться к обсуждению этого вопроса политики не планируют.
— Исследований на этот счет в последнее время не проводилось — у нас вообще очень мало исследований, касающихся жизненно важных вопросов, — сказал парламентарий «Известиям». — Но жалоб на то, что детей слишком рано приходится поднимать, чтобы отвести в школу, в последние годы уже нет.
Николай Герасименко не считает целесообразным дальше переводить стрелки: сейчас и так в 20-х числах июня в Москве светает примерно в 3:40. Однако Владимир Ковальзон говорит, что даже если летом солнце будет всходить в 2:40, никаких негативных последствий это иметь не будет. Зато в осенне-зимний период рассвет будет наступать раньше.
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