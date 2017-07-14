Сегодня исполняется сто лет с момента, когда Россия впервые перешла на летнее время. В ночь на 14 июля (1-е — по старому стилю) 1917 года стрелки часов были переведены на час вперед. Переход на зимнее и летнее время продолжался до 1924 года, и к нему вернулись лишь в 1981-м. А 16 июня 1930-го стрелки часов были передвинуты на час вперед, и страна стала жить по так называемому декретному времени, которое на час опережает естественное. В 2011 году от перевода стрелок отказались, оставив «декретный час» и летнее время. А с 2014-го страна живет по времени, которое раньше считалось зимним. Но врачи считают, что ситуация пока далека от идеальной. Сегодня во многих регионах страны время по-прежнему не соответствует природному — поясному.

Последствия перехода в 2011 году на летнее время стали сказываться в зимний период: школьники и служащие вставали существенно раньше восхода солнца, медики отмечали массовые жалобы на недомогания, связанные с нарушениями режима сна. С 2014 года страна живет по времени, которое раньше считалось зимним, и вопрос практически перестал обсуждаться на государственном уровне. Однако сомнологи — врачи, лечащие расстройства сна, — считают, что ситуация по-прежнему тревожная.

Председатель Национального сомнологического общества, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон рассказал «Известиям», что резкое смещение времени на один час приводит к расстройствам организма, особенно заметным у пожилых и детей. Это может продолжаться от нескольких дней до двух недель. Так что сама по себе отмена регулярного перевода стрелок часов положительно сказалась на здоровье населения. Но главный принцип, по мнению сомнологов, должен заключаться в том, чтобы в году было как можно меньше дней, когда человек просыпается до рассвета.

— У нас внутри тикают биологические часы, — рассказал ученый. — У большинства людей период их оборота не 24 часа, а 25. Поэтому каждое утро биологические часы надо «подводить». А они подводятся только светом. Перенастройка биологических часов происходит, когда мы утром открываем шторы и видим солнечный свет.

При электрическом свете этого не происходит, потому что человеческий глаз реагирует на определенную длину волны солнечного света и посылает в определенную область мозга сигнал о том, что наступил день. Искусственное освещение такой реакции не вызывает.

— В осенний и зимний периоды нам и так не хватает солнца, — отметил Владимир Ковальзон. — А делая подъем более ранним, мы лишаем себя его еще больше. Получается, что человек встал, поехал на работу и только потом наблюдает восход. В городе он может рассвет и не увидеть, но биологические часы это чувствуют. Человек испытывает недомогание и связывает это с недосыпанием или усталостью. Но это сезонная депрессия — хорошо изученный феномен, распространенный в северных странах и связанный с нехваткой солнца.

По его словам, и российские, и европейские хронобиологи доказали, что удлинение сезона, когда мы встаем затемно, приводит к целому ряду нарушений в организме. Самое серьезное — эндокринно зависимые формы рака. Когда Россия с 2011 по 2014 год жила по летнему времени, то те, кто встает в семь утра, просыпались затемно почти четыре месяца в году. Многие жаловались на ухудшение самочувствия, а школьники спали на первых уроках.

Врач-кардиолог сомнологической лаборатории НМХЦ имени Пирогова Анна Кулагина рассказала «Известиям», что у многих людей при переходе на зимнее и летнее время наблюдались постсомнические расстройства, похожие на расстройства у людей, часто меняющих часовые пояса.

По данным Росстата, заболеваемость онкологией в России растет все последние годы. В 2010 году было зарегистрировано 1,54 млн случаев заболеваний, в 2011-м, когда было введено постоянное летнее время, – 1,58 млн, в 2012-м — 1,65 млн, в 2013-м — 1,63. В 2014-м, когда перешли на зимнее время, в стране было выявлено 1,69 млн случаев заболеваний раком, в 2015-м этот показатель снизился до 1,67 млн.

Сенатор Сергей Калашников, автор закона 2014 года о переходе на постоянное зимнее время, заявил «Известиям», что большинство регионов сейчас живут по времени, относительно соответствующему естественному суточному циклу. Но 10 субъектов по собственной инициативе в прошлом году передвинули часы на час вперед. Это Алтайский край, Республика Алтай, Забайкальский край, Астраханская, Магаданская, Новосибирская, Саратовская, Сахалинская, Томская и Ульяновская области. К ним могут присоединиться Волгоградская область и Чувашия, где этот вопрос сейчас обсуждается местными властями и общественностью.

Впрочем, москвичи тоже живут с отличием от поясного времени примерно в полчаса — город находится на границе двух часовых зон. Законодатели отнесли столицу к восточному поясу. Сергей Калашников объясняет это тем, что Москва традиционно относилась к этой зоне. В то же время Владимир Ковальзон считает, что если бы столицу отнесли к зоне, которая находится на западе, это благотворно сказалось бы на здоровье ее жителей.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко полагает, что достигнуть полного консенсуса по времени невозможно — недовольные будут всегда. По его словам, возвращаться к обсуждению этого вопроса политики не планируют.

— Исследований на этот счет в последнее время не проводилось — у нас вообще очень мало исследований, касающихся жизненно важных вопросов, — сказал парламентарий «Известиям». — Но жалоб на то, что детей слишком рано приходится поднимать, чтобы отвести в школу, в последние годы уже нет.

Николай Герасименко не считает целесообразным дальше переводить стрелки: сейчас и так в 20-х числах июня в Москве светает примерно в 3:40. Однако Владимир Ковальзон говорит, что даже если летом солнце будет всходить в 2:40, никаких негативных последствий это иметь не будет. Зато в осенне-зимний период рассвет будет наступать раньше.

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