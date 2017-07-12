Центробанк рассматривает возможность ввести в судебном порядке запрет на выезд за рубеж собственникам и менеджменту кредитных организаций, которые подозревают в выводе активов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в эфире радиостанции Business FM.

Она отметила, что Банк России часто сталкивается с проблемами экстрадиции собственников и менеджеров таких банков.

«Поэтому у меня и было предложение, чтобы в таких случаях, когда уже есть признаки правонарушений, вывода активов, через судебную процедуру не пускать этих людей за рубеж. Но [в качестве] временной меры, в течение которой собираются доказательства», — заявила глава ЦБ. Она также сообщила, что руководство регулятора сейчас обсуждает это предложение.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщала, что Центробанк планирует добиться права на передачу правоохранительным органам документов с банковской тайной, если это будет требоваться для оперативного возбуждения уголовных дел против недобросовестных банкиров.