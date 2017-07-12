Жители старинного села Кедвавом в Коми, расположенного на левом берегу Ижмы, сами построили мост через ручей, открыв проезд к лугу Модор. Переправа и хорошая дорога были там еще в советские годы, но всё давно разрушено.

Как передает ИА «Комиинформ», жители зимой начали собирать нужное число бревен. В июне бригада из 10 человек построила мост и соорудила подъездные пути к нему. Также активисты устроили по обочинам дороги ливневки. Все работы заняли ровно одну неделю. Как шутят селяне, мужчин подгоняли комары.

Сооружение испытали на прочность — переправа выдержала автомобиль «УАЗ». Теперь жители Кедвавома планируют для своего транспорта организовать на лугу Модор удобную стоянку.