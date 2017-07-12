Ростуризм призвал туристов внимательно отнестись к предупреждению посольства РФ в Абхазии и соблюдать меры личной безопасности. Об этом Федеральное агентство по туризму сообщило в среду.

Ранее посольство России в Абхазии обратилось к российским туристам, посещающим эту страну, с просьбой проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим на территории Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством меры личной безопасности», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Ростуризм призвал туроператоров в обязательном порядке информировать клиентов о рисках путешествий в Абхазию и правилах поведения в этой стране.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Москвы Андрея Кабанова в Абхазии, потерпевшему было нанесено два ножевых ранения в область грудной клетки. Он скончался в больнице. Злоумышленники похитили его жену и двоих детей, а также еще одну семью, которая находилась рядом с ними. Позже они были отпущены в результате оперативных мероприятий.