Жители Конаково после рок-фестиваля «Нашествие-2017» начали продавать «целебную тверскую грязь» по 1 тыс. рублей за банку. Объявления о необычном товаре уже появились в интернете.

Напомним, фестиваль, который закончился 9 июля, совершенно не подготовился к предстоящей погоде. После дождей все площадки и парковка оказались полностью в грязи. Большинство автомобилей крепко увязли в грязи и не могли выбраться без помощи тракторов, за что посетителям пришлось доплачивать. Позднее на место прибыли сотрудники МЧС. Они до последнего помогали тем, кто не мог выехать из грязевого плена, причем абсолютно бесплатно. В частности, сотрудники ведомства выносили на руках инвалидов-колясочников.

Теперь местные жители собрали грязь «Нашествия», упаковали ее в банки объемом 0,5 л и выставили на продажу. Как сообщил один из продавцов ИА «ТВЕРИГРАД», покупателей пока не нашлось.