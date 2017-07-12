Айсберг в океане
У берегов Антарктиды зафиксировали появление гигантского айсберга площадью 6 тыс. кв. м, что больше чем вдвое превышает площадь Москвы
Раскол ледника «Ларсен С», расположенного на востоке Антарктиды, начался еще в 2014 году — с тех пор ученые-гляциологи постоянно следили за состоянием трещины (на фото)
Вес айсберга составляет 1 трлн т
Зафиксировать процесс отделения удалось благодаря снимкам спутника Европейского космического агентства, на которых ясно видна заполнившая щель вода
На айсберге находятся обитающие в Антарктиде пингвины, однако Николай Дроздов уже заявил, что они, скорее всего, покинут его, а значит, «переселений» пингвинов ждать не приходится
Айсберг, отколовшийся от ледника «Ларсен С», претендует на звание одного из самых крупных в истории, но не может считаться самым большим, отмечают специалисты. Ранее климатологи предупреждали, что его попадание в Мировой океан может привести к повышению уровня моря и даже к изменению карты мира
Несмотря на мрачные прогнозы отдельных специалистов, ученые считают, что покинет нынешний район айсберг еще не скоро и двигаться будет медленно
По мнению ученых, причиной случившегося могут служить климатические изменения и рост среднегодовой температуры в Антарктиде на 2,5 градуса