Айсберг, отколовшийся от ледника «Ларсен С», претендует на звание одного из самых крупных в истории, но не может считаться самым большим, отмечают специалисты. Ранее климатологи предупреждали, что его попадание в Мировой океан может привести к повышению уровня моря и даже к изменению карты мира