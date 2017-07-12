В селе Пустынь Арзамасского района появится первый в Нижегородской области национальный парк. Сейчас «Пустынский» обладает статусом природного заказника регионального значения. Запрос местных властей одобрило Министерство экологии России.

Теперь в области постараются учесть интересы местных жителей и бизнеса, который работает на территории, передает ИА «НьюсНН». Озера и реки «Пустынского» находятся под угрозой из-за деятельности человека.

Между тем именно глубоководные карстовые озера являются главной ценностью будущего нацпарка. В водоемах обитает около 10 видов млекопитающих, в том числе редкие. После изменения статуса территории у властей будет больше возможностей сохранить памятник природы.