Кандидат на должность главы ФБР Кристофер Рей заявил, что готов рассмотреть вопрос возможного вмешательства Украины в выборы США. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее Politico опубликовал статью о том, что украинские чиновники могли оказывать поддержку Демократической партии США в предвыборной кампании 2016 года.

9 мая президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми, занимавшего должность директора ФБР. Причиной данного решения стало недовольство Трампа его работой.