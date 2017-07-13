Пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции могут появиться в РФ после 1 июля 2018 года. Разместить их предполагается в крупных российских городах, включая обе столицы. Это следует из текста законопроекта (есть в распоряжении «Известий»), который 13 июля рассмотрит на своем заседании пленум Верховного суда РФ (ВС РФ), после чего документ поступит в Госдуму. Такие меры позволят унифицировать работу судов общей юрисдикции по аналогии с арбитражными судами — их вышестоящие инстанции также находятся в других регионах.

Апелляционные суды предлагается разместить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Томске. Кроме того, рассматривается вариант размещения суда в Воронеже или Иваново, а также в Краснодаре либо Сочи. Кассационные суды, согласно проекту документа, могут появиться в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Как следует из приложения к законопроекту, в кассационных судах будут работать 723 судьи, в апелляционных —181. Дополнительные расходы Судебного департамента при ВС при этом оцениваются в 4,4 млрд рублей — из федерального бюджета на эти цели потребуется 3 млрд рублей, полагают авторы инициативы. Ранее глава ВС Вячеслав Лебедев оценивал связанные с реформой расходы в 3,828 млрд рублей.

Такие новеллы, как объяснял Вячеслав Лебедев, дадут больше гарантий независимости и объективности судей. В качестве аргумента он ссылался на то, что сегодня в судах областного уровня решения райсудов обжалуются в апелляционном порядке, а затем и в кассационном: «Инстанции разные, но коллектив-то один (имеется в виду коллектив суда. — «Известия»). Поэтому резонно каждую инстанцию разделить».

С этим согласны и два собеседника «Известий», знакомых с ходом разработки законопроекта. Они отмечают, что сложившееся положение недопустимо.

— Выстраивается стройная, логичная, целостная система судебной власти в стране, которая предполагает жесткое разграничение сфер компетенции, — заявил один из них.

По его словам, при выборе места расположения апелляционных и кассационных судов учитывались имеющиеся возможности (например, наличие в городе подходящих зданий), а также географическое удобство их расположения для граждан.

Также в ходе реализации инициативы возникнет вопрос и с назначением судей в новые суды. Собеседник «Известий» отметил, что на замещение вакансий смогут претендовать судьи, работающие сейчас в областных и краевых судах. При этом на расходах на кадровый вопрос можно будет сэкономить — за счет перераспределения имеющихся сейчас незаполненных ставок в судах.

Поправки в законы в случае принятия их Госдумой могут вступить в силу уже с 1 июля 2018 года, однако начать работу новые суды смогут только после соответствующего решения пленума ВС и после назначения не менее двух третей судей от общего состава.

В Федеральной палате адвокатов ранее положительно оценили идею территориально развести апелляционную и кассационную инстанции, отделив их от региона, в котором находится суд, рассматривающий дело по существу.