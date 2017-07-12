Мощи Николая Чудотворца доставят в Санкт-Петербург утром 13 июля, святыня пробудет в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре две недели — с 13 по 28 июля.

В первый день верующие смогут поклониться мощам с 16.00 до 22.00, в остальные дни доступ к ним будет открыт с 19.00 до 22.00. Кроме того, для инвалидов и родителей с младенцами предлагается сформировать отдельную очередь.

Ранее замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов сообщил, что за время пребывания мощей в московском храме Христа Спасителя им поклонилось почти 2 млн паломников.