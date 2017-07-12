Глава Министерства финансов Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны не будут вводить новые санкции против России. Об этом пишут «РИА Новости».

Он также предположил, что возможные финансовые ограничения будут распространяться на прежние выпуски бумаг.

«Но надеюсь, что разум восторжествует: дополнительных финансовых ограничений, как для своих собственных инвесторов — я имею в виду для иностранных компаний, — так и для участников российских, не произойдет», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что в нижней палате конгресса собирается в скором времени продвинуть новые ограничительные меры против РФ.