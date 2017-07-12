Полицейские нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в Ступинском районе Московской области, сообщает пресс-служба МВД.

«В результате поисковых мероприятий, длившихся в течение одного часа, мальчик был обнаружен полицейскими на опушке леса возле одного из местных садовых товариществ. Ребенок здоров и передан родственникам», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как выяснили сотрудники МВД, мужчина 1956 года рождения и его двухлетний внук пошли в лес в районе Белопесоцка собирать ягоды.

«Пока дедушка отвлекся, ребенок ушел», — говорится в сообщении.