Главный политический руководящий орган НАТО — Североатлантический совет — призывает к новым мерам давления на КНДР. В НАТО заявили о растущей угрозе со стороны Северной Кореи альянсу.

Об этом говорится в заявлении совета в связи с пуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, который состоялся 4 июля.

«Призываем все страны полностью выполнить существующие резолюции ООН и предпринять новые усилия, чтобы оказать решительное давление и убедить режим КНДР отказаться от нынешнего представляющего угрозу и дестабилизирующего курса», — отмечается в документе.

Пхеньян 4 июля объявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», дальность полета которой составляет 933 км.