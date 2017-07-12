Бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному сроку, направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Ксению Костромину.

«Факт подачи второго ходатайства о помиловании, которое было подано 4 мая 2017 года, связан с желанием дать РФ возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми», — пояснила представитель защиты Алексея Пичугина.

Она также отметила, что появившаяся в СМИ информация о том, что экс-глава службы безопасности нефтяной компании якобы направлял главе государства просьбу о помиловании 28 апреля, не соответствует действительности. При этом год назад Алексей Пичугин уже просил о помиловании, но получил отказ.

Ранее ЕСПЧ признал нарушение статьи о праве на справедливое судебное разбирательство Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении Пичугина и обязал российское руководство выплатить ему €15 тыс.