Россияне не защищены при использовании криптовалют и рискуют потерять все вложенные в них деньги при обвале курсов разных денежных суррогатов, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Человек может потерять все деньги. А здесь нет никакой застрахованной суммы и защищенность прав обычных граждан, которые участвуют в этом рынке, конечно, достаточно низкая», — цитирует Набиуллину BFM.ru в среду.

Другим важным риском криптовалют является возможность обслуживания ими теневой экономики и террористов, но для потребителей основная проблема — в отсутствии страховки, такой как в банке.

«Здесь если человек вложил свои деньги в криптовалюты, а цена на них может как расти вверх, и тогда люди начинают быстро вкладывать... Но мы видели истории, как курсы этих криптовалют падали», — пояснила Набиуллина.