Сумма хищений по делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина превышает 35,5 млрд рублей. Об этом сообщил следователь по особо важным делам СК по Республике Татарстан Игорь Мухин, пишет «Интерфакс».

«Совокупная сумма хищений по настоящему делу превышает 35,5 млрд рублей», — сказал он.

Уголовное дело против Роберта Мусина было возбуждено после краха Татфондбанка.

В общей сложности против Мусина и еще семи неустановленных лиц было возбуждено семь уголовных дел.

Бывший глава Татфондбанка обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Он был арестован и помещен под стражу 3 марта.