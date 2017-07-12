Ученые из Китая осуществили первую «космическую» квантовую телепортацию, статья об этом опубликована в электронной библиотеке arXiv.org, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Физики, как сообщается, успешно переправили данные о состоянии частицы с квантового спутника «Мо-цзы» на станцию слежения на Земле. Эксперимент провели в университете Шанхая, один из авторов исследования написал, что «успешная реализация этой задачи открывает дорогу к сверхдальней телепортации и является первым шагом на пути к созданию квантового интернета».