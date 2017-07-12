Адвокат Джей Секулов, представляющий интересы президента США Дональда Трампа, считает, что встреча сына американского лидера с российским юристом Наталией Весельницкой не противоречит закону.

«Встреча, которая состоялась, не является незаконной», — заявил Секулов в эфире CNN.

Он напомнил также, что во время предвыборной кампании в прошлом году представители штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии получали информацию от посольства Украины.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила накануне, это «хорошо задокументированные» на бумаге «предпринятые действия».

Величайшей «охотой на ведьм» назвал ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп историю со встречей своего сына с российским адвокатом.

Напомним, в понедельник газета New York Times сообщила, что Трамп-младший встречался с юристом из России Наталией Весельницкой. Издание написало, что ради встречи россиянка якобы заявила о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

Весельницкая опровергла эту информацию, заявив, что она никогда не располагала секретной информацией о кандидате в президенты США от Демократической партии, напоминает RT.