Российский Центробанк воссоздал не существовавший на протяжении нескольких лет PR-департамент, сообщает сайт регулятора.

Новую структуру возглавила Марина Рыклина, до сих пор работавшая руководителем пресс-службы ЦБ.

Департамент по связям с общественностью, как и до этого пресс-служба, подчиняется напрямую председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной (наряду с департаментом денежно-кредитной политики и департаментом операций на финансовых рынках).

PR-департамент не существовал в ЦБ на протяжении четырех лет, после того как был ликвидирован осенью 2013 года.