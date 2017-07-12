Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин призвал не спешить с выводами о ситуации, сложившейся в банке «Югра». Напомним, 10 июля ЦБ ввел в банк временную администрацию с целью проведения обследования и оценки финансового состояния кредитной организации. Ожидается, что проверка продлится 6 месяцев.

«Давайте подождем результатов», - добавил Тулин.

Ранее президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявлял, что основной акционер банка Алексей Хотин (52,5% акций) готов и далее оказывать поддержку «Югре». Акционеры и руководство банка рассчитывают на открытый диалог с представителями Банка России и АСВ, и уверены в благоприятном разрешении ситуации.