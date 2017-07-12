Группа депутатов фракции «Единая Россия» — заместитель руководителя фракции Адальби Шхагошев, депутаты Светлана Бессараб и Мурат Хасанов — собираются внести в Госдуму законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта. Об этом сообщила пресс-служба Шхагошева.

«Цель данного законопроекта — обеспечить максимально безопасные условиях для отдыха туристов на территории РФ. Туристические продукты, включающие в себя элементы экстремального туризма, составляют около 10% от всего туристического рынка», — заявил депутат.

По его мнению, в экстремальный туризм входят такие виды спорта, как альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг и многие другие.

В результате анализа, проведенного депутатами, зачастую предприятия, организующие подобные мероприятия, не оформлены надлежащим образом, а также не располагают квалифицированным персоналом, что подвергает риску здоровье их клиентов.