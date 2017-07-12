Посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в будущую субботу. Проход по Красной площади также ограничат. Об этом сообщает в среду центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации.

Соответствующая мера принимается в связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени Кикотя. Проход по площади будет ограничен на время проведения мероприятия, передает агентство городских новостей «Москва».