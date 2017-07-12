Житель Иваново задержан по подозрению в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) и пропаганде терроризма в социальных сетях. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В отношении жителя города Иваново возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в управлении, задержанный был модератором сообществ в социальных сетях, где пропагандировал идеи радикального ислама. Кроме того, подозреваемый поддерживал связь с членами ИГ и по их рекомендациям собирался создать в регионе самостоятельную террористическую ячейку.