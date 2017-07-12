Украинский лидер Петр Порошенко заявил, выступая в Сумах, что паспорт гражданина Украины становится одним из самых почитаемых в мире.

«Украинский паспорт становится одним из самых уважаемых и почитаемых в мире», — сказал украинский президент, выступление которого транслировал телеканал «112 Украина». Порошенко добавил, что, по его мнению, рост уважения к украинскому паспорту связан с введением безвизового режима со странами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не планируют в ближайшее время посещать страны ЕС из-за низкого материального положения.