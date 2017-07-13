Менее половины выезжающих за границу россиян знают, что для получения медицинской помощи в поездке нужно обращаться к страховщику. При этом только треть при выборе страховой компании сравнивают условия нескольких страховщиков. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомились «Известия». Низкая осведомленность о том, как выбирать страховые услуги и как ими пользоваться, ведет к неприятным случаям и разочарованиям туристов. В сложившейся ситуации страхование выезжающих за границу — прибыльный бизнес, в котором размер получаемых компаниями премий превышает объем выплат по страховых случаям.

В целом за границу когда-либо выезжали 42% россиян, а за последний год другие страны посетили 15% граждан. Подавляющее большинство (89%) основной целью поездки назвали туризм. В деловые турне выезжали 12% респондентов, относительно редко (3%) россияне совершали поездки в образовательных или лечебных целях. При этом, как пояснили «Известиям» в НАФИ, речь идет об основном назначении поездки (цели могут и пересекаться). Перед последней поездкой за границу 17% российских граждан не покупали страховку. При этом в офисы страховщиков чаще обращаются мужчины — женщины больше склонны покупать полисы в туристических компаниях.

Если же с туристом что-то случится и ему потребуется помощь врача, то к страховщику обратятся лишь 47% путешественников. Из них 37% наберут номер горячей линии, указанный в полисе, и еще 10% позвонят в страховую компанию. Остальные намерены показать полис врачу либо обратиться к своему гиду или в турагентство. Перед поездкой лишь 34% путешественников сравнивают условия, предоставляемые несколькими страховщиками. Каждый пятый (21%) обращается в ту организацию, с которой имел дело раньше, полагаясь на свой предыдущий опыт. Еще 11% советуются с близкими, а 14% — с туристическими брокерами. Каждый десятый выберет страховщика, чей офис находится ближе к работе или дому. И еще 5% будут руководствоваться престижностью страховой компании.

При этом представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук считает, что даже такие данные о финансовой грамотности россиян чересчур оптимистичны.

— Сравнивать услуги страховщиков можно по-разному, — сказал он «Известиям». — Можно просто сравнить цены, а можно изучить пакет услуг и условия страховой защиты. По нашей статистике, правила страхования — то есть за что и как платят — изучает менее 1% покупателей. И большая часть, к сожалению, делает это лишь после того, как что-то уже произошло.

В результате, когда наступает страховой случай, клиент с удивлением обнаруживает, что не может получить возмещение, поскольку в его договоре прописаны совсем другие условия и риски.

— Люди считают, что, купив полис, они застраховались от всего и на все случаи жизни. Но когда туриста привозят в больницу, скажем, с переломами в пьяном виде, то страховка ему не полагается — подавляющее большинство компаний не включает в страховые случаи травмы, полученные в состоянии опьянения, — добавил Юрий Нехайчук.

С ним частично согласна представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по вопросам страхования в сфере туризма Юлия Алчеева. По ее словам, сейчас рынок туристического страхования в России постепенно восстанавливается. В 2013–2014 годах число застрахованных снизилось с 18 до 15 млн, в прошлом году застраховались 14 млн путешественников. Однако по итогам 2017 года ожидается уже 16–17 млн.

— Грамотность клиентов всё еще низкая. Зачастую люди, купив медицинскую страховку, удивляются, почему им не выплачивают возмещение за потерянный багаж, — сказала она «Известиям». — Но постепенно осведомленность россиян растет. Люди сами бронируют себе в интернете гостиницу, покупают страховку, все больше разбираются в условиях.

Стоимость полиса для туристов в среднем по рынку составляет от 600 до 6000 рублей, а минимальная выплата — 2 млн рублей.

По словам Юлии Алчеевой, страхование турпоездок является самым массовым видом страхования среди добровольных. Уровень проникновения здесь составляет 15% — выше только в обязательных видах страхования. Однако с точки зрения объема сборов это не самый крупный вид страхования. В компаниях, которые не специализируются на продаже именно этих полисов, доля страхования турпоездок в общем объеме сборов составляет примерно один процент.