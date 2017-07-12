В Волгограде появился фонтан желаний. Он открыт в парке рядом с городской набережной.

До его запуска часть парка пришлось реконструировать. Была обновлена тротуарная плитка, проложен поливочный водопровод, появились новые скамейки и урны, сообщает ресурс novostivolgograda.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Площадь нового фонтана — 110 кв. м. Он уже успел стать местной достопримечательностью. Власти надеются, что его открытие даст импульс дальнейшей реконструкции территории города.

Парк, в котором расположен фонтан желаний, уже стал претендентом на победу в городском конкурсе «Лучший парк Волгограда».