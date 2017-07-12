Бетономешалка перевернулась на Каширском шоссе в Москве, в результате чего движение оказалось ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в среду, 12 июля, возле дома 78 на Каширском шоссе. В аварии никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящее время выясняются, сообщает телеканал «360».

В результате ЧП свободными остались только две полосы, поэтому движение на участке организовывают сотрудники Госавтоинспекции. Также на место ДТП прибыли сотрудники МЧС и привезли специальную технику, чтобы убрать поврежденную машину с проезжей части. Сообщается, что ДТП привело к образованию пробки длиной 3 км, сообщает «РИА Новости».