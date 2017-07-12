В объективе «Известий»
Медсестра оказывает бойцу первую помощь на поле боя, 1943 год
Утро на Красной площади, 1960-е
Парад Победы на Красной площади, 2017 год
Первые лица страны перед парадом на Красной площади 7 ноября 1975 года
Дождливое лето в столице, 2017 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи с президентом США Ричардом Никсоном в Ореанде, 1974 год
Артисты выступают на гала-концерте, посвященном открытию Международного конкурса артистов балета и хореографов, историческая сцена Большого театра, 2017 год
Участники Московского зимнего велопарада, 2017 год
Отважные советские женщины обрезают деревья на Ленинских горах, 1960 год
Масленица в Москве, 2017 год
Сцена из городской жизни, 1957 год
Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на генеральной репетиции военного парада в Москве, 2017 год
Артистка балета Екатерина Максимова после дебюта в балете «Золушка» в Кремлевском дворце съездов в Москве, 1965 год
Последствия ливня в Москве, июнь 2017 года
Балетмейстер и педагог Агриппина Ваганова со своими ученицами в Ленинградском хореографическом училище, 1946 год
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2017 год