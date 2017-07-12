Бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников признал свою вину, следствие обвиняет бывшего чиновника в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств компании «Роснано».

Адвокат Кошурникова Александр Захарьин сообщил, что его доверитель, полномочия которого закончились 9 июля, «признал вину полностью и раскаялся в содеянном».

В рамках расследования уголовного дела о хищении средств «Роснано» Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца арест Кошурникова, сообщает «Газета.ру».