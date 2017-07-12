В Турковском районе Саратовской области ребенка госпитализировали после визита в отдел полиции. 13-летняя девочка выпрыгнула со второго этажа и получила компрессионный перелом позвоночника.

Несовершеннолетнюю вместе с матерью пригласили туда, так как семья стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Инспектор ПДН проводила с ними профилактическую беседу. В тот момент, когда в кабинете остались врач-психиатр и представитель органа опеки и попечительства, девочка вскочила со стула, открыла окно и прыгнула вниз.

Как передает ИА «Взгляд-инфо», ребенка госпитализировали. Врачи оценивают состояние ее здоровья как «близкое к удовлетворительному».