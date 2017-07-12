Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ зафиксировал единичные случаи использования устройств, считывающих данные с чипов платежных карт, сообщает в среду пресс-служба регулятора.

«Считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств. В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая трансакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований», — пояснили в Центробанке.

Сейчас специалисты Банка России проводят техническое исследование этих устройств. Отмечается, что злоумышленники могут использовать полученную информацию для создания копии платежной карты, но это затруднительно.

Владельцам карт, с помощью которых были совершены несанкционированные операции по переводу денежных средств, следует обратиться в банк-эмитент, заблокировать карту и написать заявление о несогласии с проведенной операцией.