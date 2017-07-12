Более тысячи сотрудников Мосводостока вышли на дежурство на улицы столицы в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 12 июля, на улицах организовано дежурство 1,17 тыс. сотрудников компании, что составляет 338 бригад. Кроме того, привлечено 265 единиц техники», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя Мосводостока.

Напомним, ранее в Москве на среду был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, ветра и грозы.

Сильный дождь с грозой, градом и усилением порывов ветра до 20 м/с ожидается в Москве до утра четверга, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В столице выпадет около 10 мм осадков, а в ночь на четверг их количество может достигнуть примерно 15 мм, пишет сетевое издание m24.ru.