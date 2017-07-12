Уроженец Ижевска Валентин Смирнов заявил о намерении принять участие в выборах президента РФ. Он уже запустил свой сайт, на котором изложена его предвыборная программа, есть фотогалерея и блог.

В числе первых распоряжений Смирнова в случае победы на выборах будет повышение минимального размера оплаты труда до 20 тыс. рублей, принятие антикоррупционной программы, реорганизация системы госуправления, сокращение количества чиновников почти вполовину и отмена служебных автомобилей госслужащим, уточняет ИА «Сусанин».

Смирнов пойдет на выборы самовыдвиженцем, а это значит, что ему придется собрать 300 тыс. подписей избирателей, но не более 7,5 тыс. подписей в каждом субъекте.

Напомним, президентские выборы пройдут в России весной 2018 года. Избирательная кампания начнется, по данным ЦИК, в период с 7 по 17 декабря 2017 года.