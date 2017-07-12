Призовой фонд матча за Суперкубок России по футболу между «Спартаком» и «Локомотивом» составит порядка 30 млн руб. Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции.

По словам главы РФПЛ, победитель получит 70% от этой суммы, сообщает RT. Он также добавил, что к настоящему моменту билетов на матч почти не осталось.

Матч «Спартак»– «Локомотив» пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30. Как отмечает ТАСС, «Спартак» — действующий чемпион РФ, а «Локомотив» является обладателем Кубка страны.