Жителей Курской области предупредили о надвигающемся шторме. Он обрушится на регион сегодня вечером. Экстренное предупреждение будет действовать два дня, вплоть до 14 июля.

В ближайшие часы в области начнутся дожди, грозы, порывы ветра будут достигать 19 м/с. Спасатели советуют держать окна закрытыми, по возможности парковать машины в гаражах или оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения. Автолюбителям предложено отказаться от поездок, передает KurskCity.ru.

Между тем в Курской области подсчитали ущерб от стихии, которая обрушилась на регион в ночь на 2 июля. По словам сенатора от региона Виталия Богданова, сумма ущерба составила около 500 млн рублей.