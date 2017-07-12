В ближайшее время режим чрезвычайной ситуации будет введен в 13 районах Башкирии, в которых зафиксирована гибель в общей сложности 22 тыс. га посевов. По предварительной оценке, ущерб достигает 426 млн рублей.

В список территорий для объявления ЧС попали Бакалинский, Белебеевский, Буздякский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский, Чишминский районы. Как отмечает ИА «Башинформ», эта мера позволит республике избежать штрафов в федеральную казну за отсутствие целевых показателей.

Неблагоприятная ситуация сложилась из-за обильных дождей. В прошлом году регион уже был освобожден от выплат после гибели урожая.