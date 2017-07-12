Кемеровский районный суд признал виновным бывшего главу департамента промышленности администрации Кузбасса Сергея Карпунькина в нанесении побоев его соседям по дачному участку.

Бытовой конфликт между владельцами двух соседних домов в садоводческом товариществе «Рябинка» возник 25 июня, впоследствии словесная перепалка переросла в драку, в результате которой четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

«Сергей Карпунькин признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде штрафа», — огласил приговор судья. Сумма взыскания с бывшего чиновника составляет 5 тыс. рублей.

По второму делу сторона защиты утверждала, что вина Сергея Карпунькина не доказана, поскольку потерпевший не смог предоставить подтверждения нанесенных ему телесных повреждений, но суд повторно признал вину бывшего чиновника и назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщила сторона потерпевших, после оглашения приговора жена экс-чиновника написала встречное заявление, в котором утверждает, что соседи первыми напали на нее, а ей вместе с мужем пришлось защищаться. При этом Сергей Карпунькин заявил, что вмешался в драку, когда увидел, что соседи бьют его жену.

Бывший глава департамента промышленности администрации Кузбасса был временно отстранен от должности, после того как инцидент с бытовым конфликтом получил огласку. В начале июля Сергей Карпунькин уволился по собственному желанию.